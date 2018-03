Vicenza Calcio, arrivati i 4 punti di penalizzazione

Vicenza – Si sapeva che sarebbe arrivata, eppure, chissà perché, il fatto che ora sia ufficiale la rende più amara. Parliamo della penalizzazione di quattro punti che è stata comminata oggi al Vicenza Calcio per i mancati pagamenti degli stipendi dei tesserati. La notizia è arrivata questa mattina, dal Tribunale federale della Fgci, e prevede i preannunciati quattro punti di penalizzazine in classifica per la società e l’inibizione per quattro mesi a Marco Franchetto, allora amministratore delegato del club.

La penalizzazione deve essere scontata in questo campionato e quindi, il Vicenza, si ritrova ora con 27 punti, al terzultimo posto in classifica, un punto sotto il Gubbio, ed un punto sopra il Santarcangelo, che per ironia della sorte è proprio la squadra che i biancorossi si troveranno di fronte nel prossimo turno, allo stadio Menti sabato 31 marzo alle 16.30. Sarà un vero e proprio spareggio per la salvezza. Subito una buona notizia ed un bell’impegno per Franco Lerda, ritornato sulla panchina biancorossa…