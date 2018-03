Vicenza, lavori in corso a Porta Santa Croce

Vicenza – Modifiche alla viabilità per lavori, domani, a Vicenza. A causa di una perdita nella condotta dell’acquedotto, giovedì 22 marzo i tecnici di Viacqua, la società che gestisce il servizio idrico integrato in 69 Comuni della Provincia di Vicenza, interverranno in contra’ Porta Santa Croce.

Per consentire lo svolgimento di questo intervento di riparazione, che deve essere svolto con la massima urgenza, si renderà necessaria la chiusura, dalla 9 alle 18, al transito veicolare, ma anche pedonale, del tratto di strada che va da Porta Santa Croce fino alla chiesa dei Carmini. Dalle 13 alle 17 è prevista anche l’interruzione del servizio idrico per tutte le utenze comprese nel tratto appena menzionato.

Inoltre, a partire dalle 8 e fino al termine dei lavori, saranno sospese le fermate della linea 20 degli autobus di Svt di contra’ Porta Santa Croce e corso Fogazzaro, in direzione del centro. Da viale Mazzini la linea verrà deviata per via Bonollo, contrà Porta Nova, contrà Lodi, per poi portarsi alla fermata di contrà Cantarane.

Gli incaricati di Viacqua hanno già provveduto all’affissione di cartelli di avviso e alla comunicazione alle utenze più sensibili, come scuole e ambulatori. Per eventuali problemi la società ricorda che è a disposizione degli utenti il servizio di pronto intervento al numero verde 800 991522.