Arzignano – Nelle scorse settimane tre camionisti stranieri sono stati pizzicati, ad Arzignano, alla guida di automezzi con cronotachigrafi manomessi. Si tratta di una pratica pericolosa, perché in sintesi consente agli autisti di prolungare le ore di guida, aggirando quindi il rispetto dei periodi di riposto imposti dalla legge.

Il 2 febbraio gli agenti del distretto di polizia locale Vicenza Ovest di Arzignano hanno fermato un autotrasportatore sloveno di 43 anni, il 21 dello stesso mese, un polacco 36enne e, per finire, il 7 marzo, un conducente bulgaro di 48 anni.

Tutti e tre si trovavano alla guida di mezzi autoarticolati adibiti al trasporto di pellame e sono stati fermati nella zona industriale di Arzignano. Dopo aver ispezionato i mezzi gli agenti hanno appurato come la corretta funzionalità dei cronotachigrafi fosse stata compromessa. Un dispositivo magnetico applicato sul motore impediva la trasmissione dei dati al cronotachigrafo mentre il mezzo era in movimento, segnando di fatto il rispetto delle ore di riposo quando invece ciò non accadeva. Ai tre conducenti è stata così elevata una multa di 1698 euro.

“Ottimo lavoro da parte della polizia locale di Arzignano – ha commentato il sindaco Giorgio Gentilin. Purtroppo è ormai noto come molti conducenti di automezzi, soprattutto stranieri, non rispettino le rigide ma corrette regole esistenti in materia di trasporto. Al fine di evitare i periodi di riposo, lavorano ininterrottamente anche per 15 o 20 ore, pagati ad un prezzo inferiore rispetto ai camionisti italiani, mettendo a rischio la sicurezza propria e degli altri automobilisti”.