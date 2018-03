Un giusto riconoscimento per Bepi De Marzi

Vicenza – Solo poche parole per un ringraziamento. E’ per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in questi giorni ha nominato commendatore Bepi De Marzi, musicista vicentino, nato ad Arzignano, ed autore del canto “Signore delle cime”, noto ed amato in tutto il mondo, anche se non quanto questa musica meriterebbe.

Tra l’altro, la nomina è arrivata proprio nel sessantesimo anniversario della creazione celebre canto, che De Marzi compose appunto nel 1958, appena 23enne, in ricordo dell’amico Bepi Bertagnoli, tragicamente scomparso alcuni anni prima in un’escursione di montagna, nell’Alta Valle del Chiampo. Il ringraziamento a Mattarella è dovuto da parte di chi scrive, dato che, come autore di Signore delle Cime, il musicista arzignanese è tra i pochi artisti ancora viventi che hanno creato qualcosa che riesce a toccarlo nel profondo, ad emozionarlo, commuoverlo.

Purtroppo infatti (sempre secondo chi scrive) la nostra epoca di fatto, specialmente in Italia, non produce più arte vera, come invece avveniva in passato. Viviamo insomma in un medio evo di oscurità artistica, e quelle poche luci che ancora sopravvivono devono essere diffuse e conosciute quanto più possibile. Naturalmente, non perdiamo l’occasione per raccomandare l’ascolto di Signore delle Cime, nel video in alto, in apertura di pagina.

F.O.