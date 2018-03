Torna Poetry Vicenza, due mesi di poesia in città

Vicenza – Torna il Festival Poetry Vicenza, che porta in città una quarantina di eventi nell’arco di due mesi, da oggi al 21 maggio. La rassegna è promossa dalle Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza e dal Comune di Vicenza , in collaborazione con l’associazione culturale TheArtsBox di Vicenza, il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati di Ca’ Foscari, di Venezia, e Vicenza Jazz.

Giunto alla sua quarta edizione, il festival viene non a caso inaugurato oggi, nella Giornata mondiale della poesia. L’appuntamento è per le 18, a Palazzo Chierica, con un incontro con due poeti traduttori: Angelo Tonelli e Paolo Ruffilli, accompagnati dalle musiche del Michele Calgaro Trio e dall’introduzione di Biancamaria Rizzardi dell’Università di Pisa. Si vuole in questo modo rendere anche un omaggio doveroso al lavoro dei traduttori, indispensabile per la diffusione della poesia nel mondo.

Nei due mesi di Vicenza Poetry, si avvicenderanno in città ben 50 poeti (dei quali 26 stranieri e 24 italiani) provenienti da una ventina di nazioni e tre continenti. Alcuni ospiti sono noti anche per l’impegno civile, costato loro la prigionia o l’esilio, come è avvenuto per Abdilatif Abdalla (Kenia), Gioconda Belli (Nicaragua), Dinu Flamand (Romania) e Raúl Zurita (Cile).

Tra i nomi più noti a livello internazionale spiccano quelli di Gioconda Belli (Nicaragua), Juan Carlos Mestre (Spagna), Glyn Maxwell (Inghilterra), Habib Tengour (Algeria). Presenti e protagonisti di singole performance saranno anche i direttori di alcuni dei più importanti festival di poesia in Europa.

Vi saranno anche tredici mostre d’arte legate alla poesia e ai poeti in altrettanti spazi culturali e associazioni cittadine, oltre a eventi eventi extra come spettacoli e tributi. Previsti alcuni incontri con i giovani nelle sedi di quattro istituti superiori della città.