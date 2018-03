Torna “Haru no Kaze”, il Giappone a Vicenza

Vicenza – Torna, dal 16 al 25 marzo, a Vicenza, “Haru no Kaze – Vento di primavera – Il Giappone a Vicenza”, il festival della cultura giapponese che l’assessorato comunale alla crescita organizza in collaborazione con l’associazione Ukigumo. La manifestazione, che è molto ricca di appuntamenti ed eventi, è giunta alla decima edizione e, negli anni, ha fatto di Vicenza un punto di riferimento irrinunciabile per gli appassionati, i cultori delle arti e della cultura nipponica e per tutti coloro che ne sono attratti e vogliono approfondirne la conoscenza.

Il festival, il cui nome in giapponese significa “Vento di primavera” e nella cui immagine compaiono i fiori di ciliegio, simbolo del Giappone, è stato presentato ieri a Palazzo Chiericati dal vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci, da Cinzia Geretti, presidente, e da Maria Paola Bordignon, vicepresidente e responsabile della locale sede dell’associazione Ukigumo. “La manifestazione – ha evidenziato Bulgarini d’Elci – riflette, in maniera non semplificatoria ma intelligente, appassionata e raffinata, sul tema dell’identità giapponese, una cultura millenaria ed estremamente articolata e stratificata, che noi poco conosciamo. E lo fa in tempi in cui le identità vengono invece brandite come clave, in cui si preferisce costruire muri anziché ponti”.

Va anche sottolineato che il notevole e progressivo riscontro avuto negli anni da questo evento, in termini di interesse, contatti e afflusso di pubblico, lo ha convertito da festival di carattere locale in una manifestazione di livello nazionale, richiamando persone non solo dal vicentino e dal Veneto ma da tutta Italia. Lo sforzo organizzativo dell’associazione Ukigumo per questa decima stagione è stato intenso, per proporre al meglio le diverse iniziative, mantenendo sempre la massima cura nella salvaguardia dell’atmosfera e dell’estetica giapponese.

Il programma di “Haru no kaze 2018” ripropone innanzitutto iniziative di successo, come la lavorazione del bonsai o la conoscenza della cucina e dei giochi giapponesi Shogi e Kendama, insieme al gioco del Go. Seguendo poi una formula ormai collaudata e apprezzata dal pubblico, verranno proposte rassegne espositive, ma anche incontri culturali e workshop con dimostrazioni suggestive, come la vestizione del kimono e la conferenza con performance live di danza Butoh.

L’inaugurazione della manifestazione è in programma venerdì 16 marzo, alle 10.30, nella sala degli Stucchi a Palazzo Trissino, alla presenza del console generale aggiunto del Giappone Makoto Tominaga. Tutti gli appuntamenti della manifestazione invece sono pubblicati nel Calendario eventi del sito www.comune.vicenza.it.