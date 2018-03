Thiene, incendio in una casa di via Ca’ Boldrina

Thiene – Tanto lavoro, in quest’ultimo periodo, per i vigili del fuoco nella nostra provincia. Svariate soprattutto le chiamate di soccorso per problemi che coinvolgono canne fumarie, stufe e caminetti. Solo in questa giornata, ad esempio, abbiamo riportato, in altre due pagine del giornale alcuni incidenti che si sono verificati a Brendola e a Ponte di Nanto.

Ed ora diamo invece la notizia di un intervento eseguito dai pompieri a Thiene, anche se, per quanto riguarda l’incendio divampato in una abitazione di via Ca’ Boldrina, l’origine delle fiamme potrebbe essere ricondotta ad una pentola lasciata sul fuoco.

Le fiamme si sono sviluppate nella tarda mattinata nella cucina della taverna di una abitazione e, in quei frangenti, a casa non c’era nessuno. Sul posto, verso le 12, sono arrivati, con due automezzi, i vigili del fuoco di Schio. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere il rogo prima che questo si estendesse al resto dell’abitazione. Le operazioni di soccorso sono terminate, dopo circa un’ora e mezza dall’inizio dell’intervento, con la messa in sicurezza della casa.