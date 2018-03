Tezze di Arzignano, presto i lavori per la nuova piazza

Arzignano – Incontro pubblico a Tezze di Arzignano, ieri sera, dedicato soprattutto al nuovo progetto per la sistemazione della piazza principale della frazione. La giunta comunale arzignanese ha illustrato cosa si intende fare durante una serata nella scuola elementare Verlato, nella quale si è parlato anche della nuova schedatura degli edifici nel centro storico di Arzignano e le relative nuove opportunità per proprietari. Particolarmente attesa era però, proprio l’illustrazione del progetto per la piazza. Il sindaco, Giorgio Gentilin, con il supporto dei tecnici dell’ufficio lavori pubblici del comune, ha assicurato che, entro pochi mesi, si dovrebbe avere una significativa riqualificazione del centro di Tezze.

“Attualmente, infatti – spiega il comune in una nota -, l’area risulta dispersiva e priva di carattere e lo spazio urbano non è abbastanza valorizzato, a causa di una divisione degli spazi poco razionale e di un arredo urbano che ha bisogno di interventi. Strada, piazza e parcheggio si incrociano in modo disordinato. Inoltre, la zona centrale, tra strada e piazza, ha poca illuminazione. L’intervento prevede quindi il rifacimento della pavimentazione, con metodo street print (asfalto stampato che riproduce l’effetto di una pavimentazione in pietra o ciotoli), con un miglioramento dell’aspetto e della fruibilità della piazza. Migliorerà anche la percezione visiva negli spostamenti di pedoni e veicoli”.

E’ previsto inoltre il posizionamento di nuovi corpi illuminanti per uniformare la luce in tutta la piazza. In particolare, lanterne doppie fra piazza e strada e lanterne singole in appoggio agli edifici perimetrali. La cosiddetta barriera verde, fra sede stradale e piazza, resterà limitata alle sole alberature di modesta entità. Il progetto prevede il mantenimento di 22 posti parcheggio e della sosta autobus, e la creazione di quattro stalli per motoveicoli. Non secondaria, sotto l’aspetto della riqualificazione, la posa di nuove panchine, fioriere, cestini, posabici, dissuasori a colonnina e griglie per l’alberatura. Il costo dell’opera, che si prevede di realizzare entro la fine dell’anno, è di 250 mila euro.

“Il progetto della rimessa a nuovo della piazza di Tezze è già finanziato – ha sottolineato Gentilin – e soddisferà finalmente una richiesta dei cittadini dell’importante frazione della nostra città. Tezze, nel piano di riordino delle piazze delle nostre frazioni e dei nostri quartieri, attendeva da più tempo rispetto agli altri un intervento importante. Con questo progetto abbiamo seguito il desiderio dei cittadini, raccogliendo le loro indicazioni, soprattutto nella scelta di mantenere il monumento storico ai caduti in posizione centrale. Vogliamo che la piazza rimanga un cuore pulsante della comunità, anche perché antistante alla vecchia chiesa di Sant’Agata e alla torre campanaria. Mi sento solo di raccomandare, visto l’attuale disordine nell’utilizzo dei parcheggi soprattutto nelle ore di pranzo, un maggior rispetto degli spazi, in futuro, da parte di automobilisti e autotrasportatori”.