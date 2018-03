Studio, sport e legalità. Se ne parla al PalaRomare

Schio – Studio, sport e legalità sono i temi che saranno trattati domani, giovedì 22 marzo, in un’assemblea in programma al PalaRomare di Schio. Nel corso di questo incontro, al quale parteciperanno 2.500 studenti, verranno anche consegnate le borse di studio nell’ambito del progetto MasierAcademy, rivolto ai giovani allievi delle scuole superiori cittadine che si sono distinti grazie ad eccellenti risultati in ambito scolastico e sportivo.

Unire i valori scolastici e quelli sportivi nel segno della legalità è proprio quello che MasierAcademy, progetto dell’associazione MasieraDay, si propone attraverso la costituzione delle borse di studio. Per parlare di legalità l’associazione, che è intitolata, così come il palasport di viale dell’industria a Livio Romare, ha voluto portare le testimonianze di due numeri uno come il magistrato Giancarlo Caselli e lo sportivo Roberto Baggio, uomini che hanno fatto della legalità e del senso civico una ragione di vita.

Anche Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Falcone, morto nella strage a Capaci aveva fatto del suo delicato e pericoloso lavoro una ragione di vita. Sarà ricordato assieme ad altri colleghi con la presenza della moglie Tina Martinez Montinaro. Il moderatore dell’assemblea sarà l’ex Iena Marco Berry. Parola d’ordine per l’assemblea sarà un hastag che è anche un promemoria: #iosonolegale.

Nel corso della presentazione di questo evento, l’assessore allo sport Aldo Munarini ha ripercorso le tappe che, dalla prematura scomparsa di Livio Romare, hanno portato amici e familiari, a partire dalla moglie Paola Zanrosso a ricordarlo con attività e progetti concreti, con ricadute attive sul territorio. L’appuntamento di domani e il calibro dei testimonial che lo terranno a battesimo – ha sottolineato Munarini – è l’ennesima prova che l’esempio positivo di Livio sta dispiegando i suoi frutti con continuità”.