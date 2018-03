Si pensa ad una variante per la Sp Valchiampo

Arzignano – La strada provinciale 31 Valchiampo, un’arteria tra le più trafficate del vicentino e a servizio di una zona dove si trovano importanti insediamenti industriali, è stata ieri oggetto di un sopralluogo al quale hanno partecipato il presidente della Provincia di Vicenza, Achille Variati, e per il Comune di Arzignano, il sindaco Giorgio Gentilin, e l’assessore alla viabilità Nicolò Sterle. Il sopralluogo era stato chiesto dallo stesso Gentilin per verificare le condizioni viabilistiche della strada ed è stato effettuato nel tratto in corrispondenza del confine fra Arzignano e Chiampo e lungo le vie Marchetti e Rancan , nel territorio arzignanese.

“Nonostante le continue migliorie che l’amministrazione comunale di Arzignano ha apportato al tratto stradale in questione – ha ricordato Gentilin -, con la creazione di rotatorie e la messa in sicurezza di alcuni tratti, resta da sciogliere, ormai da decenni, il nodo dell’implementazione delle strutture viarie secondarie all’asse della Valchiampo. Il tratto fra la rotatoria di San Rocco e la Rotatoria Tosano, quando rimane bloccato a causa di incidenti, non usufruisce della una valvola di sfogo di una complanare per lo smaltimento del traffico, come già avviene invece tra la rotatoria di Tosano e Chiampo con la viabilità esistente in zona industriale”.

“Ho chiamato il presidente Variati – ha aggiunto il sindaco – per valutare la possibilità di finanziare la realizzazione di un adeguamento della viabilità secondaria esistente, in particolare via Rancan e via Marchetti, agendo anche su una rimodulazione del ponte detto della Miniera, in territorio di Chiampo, che attualmente non permette il passaggio del traffico pesante. Su queste vie sarebbero necessari alcuni allargamenti e lievi correzioni di traiettoria. Arzignano si impegnerà a presentare quanto prima un’ipotesi di progetto che permetta la creazione su via Marchetti e via Rancan, di una variante alla Provinciale 31 su strade comunali”.

“A giorni – ha poi concluso Gentilin – chiederò un confronto con l’amministrazione comunale di Chiampo per agire in sinergia, coinvolgendo anche gli altri sindaci della valle. Sono soddisfatto perché il presidente della Provincia, portandosi direttamente sul posto, si è reso perfettamente conto della problematica esistente e si è dimostrato ben disposto all’avanzamento dell’ipotesi di creazione di una variante”.