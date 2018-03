Schio – A partire da domani, mercoledì 28 marzo, in tutto il territorio comunale di Schio, inizieranno i rilievi dei numeri civici dei fabbricati e dei relativi ingressi. Questa iniziativa, che fa parte del Progetto Sit, acronimo di Sistema informativo territoriale, è stata pensata per dare a cittadini e imprese un servizio di maggior qualità nell’ambito urbanistico catastale attraverso la raccolta di dati aggiornati, precisi ed affidabili.

I tecnici rilevatori inviati sul territorio saranno facilmente riconoscibili, visto che indosseranno gilet arancioni ad alta visibilità. Avranno, inoltre, con sé appositi cartellini di riconoscimento che saranno applicati sui gilet e la lettera di incarico fornita dal dirigente. Il loro compito sarà limitato al solo rilevamento della numerazione civica e degli accessi esterni delle vie pubbliche.

“I tecnici – specifica, in una nota, il municipio scledense – non avranno necessità di entrare nelle case e all’interno delle aziende per fare ulteriori verifiche. Il personale incaricato della rilevazione non è autorizzato a richiedere o ricevere beni di qualsiasi tipo o somme di denaro e ai cittadini non sarà chiesto di firmare alcun tipo di documento o ricevuta”.

Per qualsiasi chiarimento a proposito di questa iniziativa è possibile chiedere informazioni direttamente all’ufficio Sit ecografico del Comune, telefonando ai numeri 0445 691308 o 0445 691354; oppure inviando una e-mail all’indirizzo sit@comune.schio.vi.it.