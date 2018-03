Schio, due in ospedale dopo uno scontro frontale

Schio – Due persone, un ragazzo ed una donna, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina, verso le 8, lungo un tratto di strada rettilineo della provinciale 114, in via Pista dei Veneti, a Schio.

Il violento scontro frontale ha coinvolto due autovetture e sono stati proprio i conducenti dei due veicoli, un 21enne ed una signora di 58 anni del posto, a rimanere feriti e a dover essere accompagnati in ospedale.

Arrivati in via Pista dei Veneti verso le 8.20, i vigili del fuoco di Schio hanno messo in sicurezza le auto incidentate e prestati i primi soccorsi ai due automobilisti, prima dell’arrivo del Suem 118. Il personale sanitario ha stabilizzato i feriti, e li ha poi accompagnati, con due ambulanze, all’ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi tecnici del caso, per la ricostruzione della dinamica dell’incidente e nella regolazione del traffico lungo l’arteria.