Sanità, gli utenti potranno valutare i servizi

Venezia – Carta e penna per riportare giudizi, apprezzamenti, critiche, suggerimenti sulla sanità del Veneto. Insomma, per mettere nero su bianco una valutazione sui servizi offerti e sull’assistenza appena ricevuta. È una opportunità che sarà offerta dalla prossima settimana agli utenti dei 68 ospedali della nostra regione.

Si tratta di vere e proprie postazioni di contatto, 200 in totale, posizionate in zone strategiche di grande passaggio in ogni ospedale, finalizzate al miglioramento del rapporto informativo con i cittadini e composte da due “totem”. Uno offre un modulo da compilare con i propri commenti e da imbucare in una cassetta postale di colore rosso; l’altro presenta al cittadino le foto, l’e-mail e i numeri di telefono dei manager che compongono le direzioni strategiche di ogni struttura, in modo da avere la visione diretta e l’eventuale contatto di chi amministra la complessa macchina sanitaria regionale.

“Questa – ha commentato il presidente del Veneto, Luca Zaia – è la prima operazione di customer satisfaction che non viene appaltata a società esterne asettiche e ipertecnologiche, ma che sarà affidata a un modulo cartaceo semplice e intuitivo e a una biro. Assicuro che leggerò personalmente, assieme ai direttori generali delle strutture sanitarie, ognuna delle schede che la gente compilerà. Per capire davvero cosa funziona e cosa no bisogna prima di tutto sapere come ha vissuto il contatto con l’ospedale ogni singolo paziente”.

“Sappiamo in partenza – ha concluso – che troveremo un po’ di tutto dentro a quelle cassette postali ma, dopo aver letto, siamo certi che potremo trovare anche suggerimenti utili da tradurre, dove possibile, in scelte organizzative. Mai come in questo caso, la gente parlerà e noi ascolteremo”.