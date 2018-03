San Benedetto del Tronto – Impegnativa trasferta in terra marchigiana quest’oggi, per il Vicenza Calcio, che dovrà vedersela con la Sambenedettese, terza in classifica e squadra costruita per passare nella categoria superiore. Il fischio d’inizio per questo turno infrasettimanale di campionato è fissato alle 18.30, e si preannuncia una gara combattuta. I padroni di casa saranno certo attenti a non far concessioni, a non perdere punti preziosi, mentre i biancorossi hanno bisogno assoluto di tirarsi su dalla zona bassa della classifica, sperando naturalmente che nel frattempo si veda uno spiraglio di luce sul fronte più importante, quello cioè dell’asta fallimentare, che si terrà nelle prossime settimane, in aprile, e dell’arrivo di qualcuno intenzionato a rilevare la società e rilanciarla.

Finora, su questo fronte, c’è il massimo riserbo. Bocche cucite insomma, a cominciare da quella dal curatore fallimentare Nerio De Bortoli, che ha di recente illustrato al giudice fallimentare, Giuseppe Limitone, la situazione debitoria del Vicenza. Il grosso di questi debiti comunque, 11 milioni, non ricadrà sulle spalle di chi, eventualmente, acquisterà il club, dato che a suo carico ci sarebbe solo il così detto debito sportivo, ovvero gli stipendi dei giocatori e dello staff e le altre spese direttamente connesse con l’attività agonistica. Come dicevamo, nulla trapela, anche se non sembra vi siano all’orizzonte ipotesi legate ad investitori vicentini.

Aggiornamento in tempo reale

_____________________________

Le formazioni:

Sambenedettese: Perina, Conson, Miceli, Di Pasquale, Mattia, Gelonese, Bacinovic, Tomi, Bellomo, Stanco, Valente. A disposizione: Pegorin, Di Massimo, Bove, Esposito, Demofonti, Candellori, Miracoli, Patti, Haxhiu, Autoni, D’Intino. Allenatore: Capuano.

Vicenza: Valentini, Malomo, Crescenzi, Giraudo, Tassi, Romizi, Giorno, De Giorgio, Milesi, Comi, Ferrari. A disposizione: Fortunato, Costa, Bianchi, Giacomelli, Magri, Ferchichi, Bangu, Giusti, Tardivo, Lucca. Allenatore: Zanini

_____________________________

Squadre in campo per Sambenedettese-Vicenza, a San Benedetto del Tronto… Vicenza in completa tenuta bianca. Il campo si presenta in non perfette condizioni, con zone piuttosto allentate dalla pioggia e qualcuna perfino priva del manto erboso. Del resto la pioggia è caduta insistente nelle ultime ore nella città marchigiana…

Partiti!

5’ Niente di significativo da segnalare nei primi minuti di gioco. Le due squadre si stanno prendendo le misure a Vicenza, e le cattive condizioni del campo, molto bagnato, non aiutano…

7’ Il Vicenza comunque è partito con piglio aggressivo. Batte ora il primo calcio d’angolo, dopo che la difesa marchigiana ha neutralizzato un tentativo di Tassi

10’ Nessuna conclusione in porta pericolosa fino a questo momento, ma il gioco è veloce e la partita non manca di intensità

15’ Primo tiro in porta dei marchigiani. E’ Mattia a provarci, da fuori area, ma la la palla esce alla sinistra di Valentini

19’ Sta venendo fuori la Sambenedettese, dopo un avvio che invece aveva visto più protagonista il Vicenza. E’ Stanco presentarsi davanti a Valentini. Una occasione pericolosa che però il portiere biancorosso riesce a neutralizzare

23’ Cartellino giallo per Comi. L’attaccante biancorosso non era comunque tra i diffidati…

27’ Samb di nuovo pericolosa. E’ Conson che colpisce di testa a pochi passi da Valentini, lasciato un po’ troppo solo in area. Il portiere biancorosso non si fa sorprendere

34’ Buona occasione per il Vicenza: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva un pallone invitante a Tassi, al limite dell’area. Tira di prima intenzione, ma la palla va fuori di poco…

39’ Occasione per il Vicenza: E’ Ferrari a peccare di eccesso di altruismo quando, al limite dell’area piccola, riceve un pallone d’oro sulla testa. Invece di tentare la girata in porta mette al centro, ma un difensore marchigiano devia in angolo e l’occasione sfuma

43’ Nuova occasione per il Vicenza, con un pallone che arriva, in piena area, sul sinistro di Giraudo, ma non ha molto spazio e i difensori marchigiano ci mettono una pezza…

Finisce il primo tempo… Occasioni da gol vere se ne sono viste poche, ma il gioco non è mancato. Bisogna ricordare che si gioca in un campo piuttosto malmesso, quasi fangoso…

Secondo tempo

E’ iniziata la seconda frazione di gioco della partita, squadre in campo con le stesse formazioni del primo tempo…

47’ Vicenza di nuovo partito con piglio pimpante… Ci prova Ferrari, con un tiro dal limite che non inquadra però lo specchio della porta

48’ Risponde la Sambenedettese con un colpo di testa di Stanco, ma anche questo va fuori…

54’ cambio nella Sambenedettese: esce Bellomo ed entra Esposito

60’ Ancora un’occasione per il Vicenza, nitida questa… E’ De Giorgio a calciare molto bene un calcio di punizione dal limite. Sfiora il palo…

65’ Doppio cambio nella Samb: esce Stanco ed entra Miracoli ed esce Valente ed entra Di Massimo

66’ Calcio di rigore per la Samb… Giraudo ha atterrato in area Gelonese

67’ GOL DELLA SAMBENEDETTESE… E’Miracoli a battere il rigore, e non sbaglia. Il tiro è potente e si insacca alla destra di Valentini

69’ Cambio nel Vicenza, entra Giacomelli al posto di Giorno. Partita in salita ora per i biancorossi…

74’ Ancora un cambio nel Vicenza, entra Bianchi al posto di Malomo

76’ Pericoloso Esposito in area del Vicenza… Dribbla un po’ tropo però, alla fine gli manca lo spazio ed il suo tiro è deviato in angolo

78’ GOL DELLA SAMBENEDETTESE. Il raddoppio è siglato da Di Massimo, con “creatività”: riceve in pallone ad un passo da Valentivi (non esente da colpe in questa occasione) e con un tocco di esterno fa carambolare la sfera in rete…

80’ Risultato pesante per i biancorossi, perfino un po’ ingiusto, dato che fino al gol dei marchigiani, tutto sommato, non avevano demeritato…

84’ GOL DEL VICENZA! E’ Ferrari a riaprire la partita, deviando di testa in rete un cross di De Giorgio…

88’ Cambio nel Vicenza, entra l’esordiente Lorenzo Lucca ed esce Giraudo

90’ I biancorossi ci credono, ed attaccano alla ricerca del pareggio in extremis…. Sono 4 intanto i minuti di recupero

90+2 Occasione per Comi che ha un pallone sul piede giusto al limite dell’area… La manda alta. Era stato il giovane Lucca a passargli la sfera.

E’ finita… La Sambenedettese ha battuto 2-1 il Vicenza. I biancorossi però hanno giocato con il cuore ed una buona lucidità. Hanno costruito, ed avrebbero meritato di più, il pareggio ci stava tutto. Peccato!