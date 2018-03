Sambenedettese-Vicenza – Diretta web (dalle 18.30)

San Benedetto del Tronto – Impegnativa trasferta in terra marchigiana quest’oggi, per il Vicenza Calcio, che dovrà vedersela con la Sambenedettese, terza in classifica e squadra costruita per passare nella categoria superiore. Il fischio d’inizio per questo turno infrasettimanale di campionato è fissato alle 18.30, e si preannuncia una gara combattuta. I padroni di casa saranno certo attenti a non far concessioni, a non perdere punti preziosi, mentre i biancorossi hanno bisogno assoluto di tirarsi su dalla zona bassa della classifica, sperando naturalmente che nel frattempo si veda uno spiraglio di luce sul fronte più importante, quello cioè dell’asta fallimentare, che si terrà nelle prossime settimane, in aprile, e dell’arrivo di qualcuno intenzionato a rilevare la società e rilanciarla.

Finora, su questo fronte, c’è il massimo riserbo. Bocche cucite insomma, a cominciare da quella dal curatore fallimentare Nerio De Bortoli, che ha di recente illustrato al giudice fallimentare, Giuseppe Limitone, la situazione debitoria del Vicenza. Il grosso di questi debiti comunque non ricadrà sulle spalle di chi, eventualmente, acquisterà il club, dato che a suo carico ci sarebbe solo il così detto debito sportivo, ovvero gli stipendi dei giocatori e dello staff e le altre spese direttamente connesse con l’attività agonistica. Come dicevamo, nulla trapela, anche se non sembra vi siano all’orizzonte ipotesi legate ad investitori vicentini.

