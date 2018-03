Roana, incendio distrugge auto. Non si esclude il dolo

Roana – Una autovettura è stata completamente distrutta dalle fiamme, quest’oggi, prima dell’alba, a Roana. I vigili del fuoco, allertati da un passante, sono intervenuti nel parcheggio di un condominio che si trova in via Maggiore, per l’incendio di una Ford Fiesta, che si trovava posteggiata lì dalla sera prima.

Le cause dell’incendio sono al vaglio degli operatori dei pompieri e dei carabinieri: al momento non è esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella del dolo.

Tornando all’intervento, quando, verso le sei, la squadra dei pompieri di Asiago ha raggiunto, con il supporto di due mezzi, il parcheggio del condominio l’automobile era già stata completamente avvolta dalle fiamme.

Gli operatori sono comunque riusciti a spegnere il rogo prima che questo si estendesse ad altre auto. Le operazioni di completo spegnimento e i rilievi sono terminati verso le 9.