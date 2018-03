Montecchio Maggiore – Agno Chiampo ambiente ha attivato un nuovo servizio di raccolta a domicilio, trasporto e smaltimento di amianto o eternit, cartongesso, guaine e lana di roccia. Si tratta di rifiuti speciali, spesso provenienti da piccoli lavori edili domestici o da ristrutturazione, che non possono essere conferiti negli ecocentri.

Ed è proprio per questo, per venire incontro agli utenti, che l’azienda che si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ventidue Comuni dell’Ovest Vicentino, ha affidato, dopo una gara d’appalto, ad una ditta esterna questo servizio a domicilio, a prezzi agevolati, destinato alle utenze domestiche.

Per ogni specifico servizio, il costo a carico del richiedente sarà calcolato sulla base di un apposito listino prezzi, a seconda del tipo e della quantità di rifiuto da raccogliere e smaltire. Per qualsiasi informazione e anche per conoscere i prezzi dettagliati e usufruire del servizio prenotando gli interventi, è necessario contattare la ditta incaricata, vale a dire Elite Ambiente srl, telefonando al numero 0444 415230 interno 1.

“È un servizio nuovo e molto importante – ha sottolineato il presidente di Agno Chiampo ambiente, Alberto Carletti – perché abbiamo riscontrato che molto spesso i cittadini non sanno dove portare questo tipi di rifiuti. La nostra speranza è che questa opportunità offerta serva per arginare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti sul territorio”.