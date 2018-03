Meda – “Sicuramente bisogna cambiare passo. I risultati non sono dalla nostra parte, anche se le prestazioni non mancano. Ora c’è bisogno di muovere la classifica e invertire la rotta”. A parlare così è Nicola Zanini, tecnico del Vicenza Calcio riferendosi alla partita di oggi contro il Renate, in terra lombarda. Una trasferta nella quale i biancorossi devono dare il massimo, soprattutto per non avvitasi in una spirale perversa che li farebbe scivolare ulteriormente verso il fondo della clasifica.

La squadra ha bisogno di fare punti insomma, per salvarsi e sperare, dopo l’asta fallimentare, che è ormai abbastanza vicina, di avere un futuro. “Si segna poco – ha aggiunto il tecnico mettendo a fuoco il problema, il campo dice questo. Occasioni ne abbiamo avute, ma non si è capitalizzato. Questo senza gettare alcuna croce sugli attaccanti, che stanno facendo il loro lavoro”.

Aggiornamento in tempo reale

________________________

Renate: Di Gregorio, Malgrati, Vannucci, Anghileri, Pavan, Palma, Mattioli, Di Gennaro, Gomez, Lunetta, Finocchio. A disposizione: Cincilla, Teso, Simonetti, De Luca, Piscopo, Ferri, Ungaro, De Micheli, Fietta. Allenatore: Cevoli

Vicenza: Valentini, Malomo, Alimi, Jakimovski, Crescenzi, Milesi, Giraudo, Tassi, De Giorgio, Ferrari, Giacomelli. A disposizione: Fortunato, Costa, Bianchi, Giorno, Magri, Ferchichi, Bangu, Comi, Giusti, Lucca. Allenatore: Zanini

________________________

Tutto pronto allo stadio “Città di Meda” per Renate-Vicenza… Entrano in campo le squadre. Vicenza Calcio nella tradizionale divisa biancorossa, ed anche i padroni di casa sfoggiano la loro tenuta neroazzurra.

E’ iniziata la partita!

5’ Niente da segnalare nei primi minuti della partita, nessuna delle due squadra ha ancora impostato alcuna vera azione offensiva. Si gioca in una bella giornata di sole, in un campo in buone condizioni

7’ GOL DEL RENATE… Ed alla prima azione d’attacco il Renate fa centro, con un colpo di testa di Gomez. Colpo di scena improvviso ed imprevisto dunque, e partita in salita fin dall’inzio per i biancorossi…

8’ Il Vicenza ci prova subito a pareggiare i conti: ci va vicino Ferrari, concludendo a rete durante una mischia in area del Renate, ma senza fortuna

9’ Rapido rovesciamento di fronte, con il Renate di nuovo percoloso, e di nuovo con Gomez, che dal limite dell’area manda alto…

20’ Dopo i fuochi d’artificio che si sono visti nell’arco di un paio di minuti dopo il gol del Renate, la partita si è assestata sul gioco a centrocampo, a volte veloce ed estroso, in altre occasioni macchinoso e prevedibile. Il Vicenza comunque sembra avere la lucidità necessaria per raddrizzare le sorti della partita…

21’ Ammonito Malgrati per un fallo su Ferrari

23’ Anche il il Renate comunque continua ad attaccare. E’ Palma adesso a provarci con un tiro dalla distanza, ma Valentini para agevolmente

26’ De Giorgio particolarmente attivo oggi, ed alla ricerca del gol. Ci ha provato ora da posizione angolata ma colpisce male e la palla va abbondantemente fuori

28’ Azione offensiva del Vicenza i cui attaccanti si portano ad un passo dall’estremo difensore lombardo, ma l’ultimo tocco non va a segno. E’ questo che sembra mancare soprattutto ai biancorossi: la rifinitura finale…

32’ La capacità di concludere invece sembra non mancare al Renate, come in questo caso, con un insidioso tiro dalla distanza, comunque ben neutralizzato da Valentini

40’ Altra fase della partita priva di vere azioni offensive….

41’ Duro intervento di Alimi su un avversario, ammonito

45’ E senza recupero finisce il primo tempo… che non ha regalato un grande spettacolo. Vicenza sotto di un gol, ed è imperativo recuperare!