Torna la rassegna “I martedì al cinema”

Padova – E’ giunto all’11esima edizione il progetto “La Regione Veneto per il cinema di qualità”, che nei quattro martedì di marzo (6, 13, 20 e 27) consentirà di assistere alla proiezione di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo di 3 euro, nelle sale cinematografiche Fice di Vicenza e provincia aderenti all’iniziativa.

La rassegna, che si ripeterà anche nel mese di maggio, è organizzato dalla Federazione italiana cinema d’essai (Fice) delle Tre Venezie, dall’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) delle Tre Venezie, e dalla Regione Veneto.

Per il primo martedì di rassegna, il cinema Odeon di Vicenza propone il film noir ambientato nella campagna veneta “Finché c’è prosecco c’è speranza”, di Antonio Padovan. “Una serie di omicidi – racconta una nota di presentazione – e, unico indiziato, un morto: il conte Desiderio Ancillotto, grande vignaiolo che pare essersi tolto la vita inscenando un improvviso e teatrale suicidio. Un caso apparentemente impossibile per il neo-ispettore Stucky, metà persiano e metà veneziano: appena promosso, impacciato ma pieno di talento, per risolvere il caso deve fare i conti con le proprie paure e un passato ingombrante”. Proiezioni alle 15.30, 18 e 20.30.

Al Multisala Roma, alle 17 e alle 21.15, verrà invece proiettata la pellicola drammatica “Detroit”, di Kathryn Bigelow. Si tratta di un film ispirato alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. “Tra le strade della città si consumò un vero e proprio massacro ad opera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva portò a disordini senza precedenti costringendo così, ad una presa di coscienza su quanto accaduto durante quell’ignobile giorno di cinquant’anni fa”.

Passando, invece, alla provincia, il multisala Metropolis di Bassano del Grappa, propone alle 17.30 e 20.10, il film biografico “The Post”, di Steven Spielberg. “Siamo nel 1971 e Katharine Graham è la prima donna alla guida del The Washington Post, in una società dove il potere è di norma maschile. Ben Bradlee è il duro e testardo direttore del giornale. Nonostante Kaye e Ben siano molto diversi, l’indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa nella storia dell’informazione, con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la guerra in Vietnam durata per decenni”.

Per verificare, ogni settimana, quali opere sono in programmazione a tre euro si può consultare questo link, oppure scaricare l’applicazione gratuita per smartphone e tablet APP al Cinema.