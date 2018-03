Prosa, la storia di Rosalind Franklin al Comunale

Vicenza – Una nuova produzione, originale per il tema trattato e il profilo degli interpreti, è il prossimo appuntamento della stagione di prosa al Teatro Comunale di Vicenza. Si tratta di “Rosalind Franklin. Il Segreto della Vita”, spettacolo prodotto dal Teatro Eliseo di Roma, scritto da Anna Ziegler e diretto da Filippo Dini, con interpreti principali Lucia Mascino e lo stesso Filippo Dini. Andrà in scena domani sera, sabato 24 marzo, e domenica 25, alle 20.45. Lo spettacolo, in tournée sui palcoscenici italiani da qualche settimana, è costruito sulla figura di Rosalind Franklin, la scienziata che per prima fotografò il Dna.

Come sempre, lo spettacolo sarà preceduto dall’Incontro a teatro, che si terrà nel Foyer, in entrambe le serate alle 19.30, condotto da Cristiano Seganfreddo, innovatore e imprenditore creativo, direttore scientifico di Corriere Innovazione, del Corriere della Sera, ideatore e direttore del Premio Gaetano Marzotto per promuovere la cultura d’impresa, che affronterà il tema della scoperta scientifica.

Lo spettacolo, che dura due ore e un quarto con un intervallo, pone al centro della sua narrazione uno degli avvenimenti più sconvolgenti e controversi della storia del pensiero e delle conoscenze scientifiche: la storia della biofisica che negli anni 50, riuscì per prima a fotografare un campione di Dna, immortalandone la celeberrima X della doppia elica. Ma non fu Rosalind Franklin a vincere il Nobel per questa scoperta. Il premio fu assegnato ai due colleghi maschi molto ambiziosi, James Watson e Francis Crick, che le sottrassero la foto, passando poi alla storia come gli unici autori della scoperta e vincendo nel 1962 il prestigioso premio.

“Lo spettacolo – si legge nella presentazione – ribalta la prospettiva di quanto comunemente definito Il segreto della vita, mettendo in luce una vicenda ben poco nobile. I personaggi coinvolti furono molti scienziati autorevoli che collaborarono in diverse fasi della ricerca e furono vittime e carnefici a loro volta, a seconda delle alterne fortune, delle reciproche invidie e desideri di riscatto personali. Tutti lottarono per avere un posto nella storia, ognuno con le proprie capacità e motivazioni, sempre e comunque a discapito del sesto personaggio, di quell’unica donna, la contraddittoria e ambiziosa Rosalind Franklin, che con la sua foto numero 51 riuscì ad immortalare in modo più nitido la doppia spirale all’interno di ogni cellula umana che detiene le informazioni genetiche, la base fondamentale della vita”.

“Watson, con la complicità di Crick, sfruttò la fotografia per costruire un modellino del Dna, passando alla storia come il vero responsabile della grande scoperta. Il Nobel arrivò nove anni dopo, quando ormai Rosalind era già scomparsa, a soli 37 anni, vittima di un cancro, ma anche del maschilismo imperante nell’ambiente scientifico britannico degli anni ’50. La spettacolo porta in scena la storia di una grande scoperta, ma anche di una grande donna, narrata attraverso sequenze che si alternano a commenti e dissertazioni dei personaggi, attraverso una sceneggiatura che intreccia scienza, giallo e vita personale”. Biglietti come sempre anche online sul sito www.tcvi.it.