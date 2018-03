Prosa, a Thiene va in scena “L’idea di ucciderti”

Thiene – Ottavo appuntamento della 38esima stagione di prosa al Teatro Comunale di Thiene, su tre serate, quelle di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 marzo, sempre con inizio alle 20.45. Ad andare in scena sarà “L’idea di ucciderti”, un lavoro scritto e diretto da Giancarlo Marinelli ed interpretato da Caterina Murino, Fabio Sartor, Paolo Lorimer e la partecipazione di Paila Pavese. Lo spettacolo, prodotto da Ghione Produzioni dura un’ora e quaranta minuti, con l’intervallo.

“Mi sono ispirato a una storia vera – scrive Marinelli del suo lavoro -. Vera non nella tragedia qui scritta. Ma nei presupposti che avrebbero potuto condurre a quella tragedia. Nella realtà nessuno ha ucciso nessuno. Almeno non fisicamente. E però, fuori da ogni ipocrisia, lo devo ammettere: ascoltando chi me l’ha raccontata, per un attimo, mi è balenato lo spettro. Che è il titolo di questo lavoro. L’idea di uccidere. Sono un uomo femminista dalla nascita: adoro le donne. Mi sveglio la mattina per incontrare una donna, scrivo e dirigo pensando sempre alle donne. Non ho mai alzato un dito contro una donna. E mai lo farò. Eppure, immedesimandomi nel protagonista di questa storia, uno spettro è affiorato”.

“Capiterà anche al pubblico che assisterà allo spettacolo. E mi odierà, e si odierà per questo. In verità, non intendevo scrivere un testo sul femminicidio al contrario, o, peggio, sul maschicidio. Volevo raccontare una storia sull’amore come arma di distruzione di massa. Sull’amore come trappola mortale. Sull’amore che dovrebbe essere la negazione di ogni luogo comune. E che invece diventa il più comunemente letale dei luoghi comuni. Volevo mettere in scena una storia capace di spaventare il pubblico come quando si legge in un giornale di una possibile epidemia, di un virus che potrebbe colpire tutti. E se capitasse anche a me? La risposta non c’è. Non può esserci. Il teatro non si occupa mai del vaccino, solo del contagio”.