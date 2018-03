Più fondi alle scuole che ampliano l’offerta formativa

Venezia – Dalla Regione Veneto arrivano nuove risorse per finanziare progetti educativi e iniziative scolastiche che amplino l’offerta formativa per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

L’importo del bando è di 200 mila euro: 80 mila per progetti educativi da svolgersi nel corso di quest’anno scolastico e 120 mila per il prossimo. Le modalità di partecipazione saranno pubblicate nel prossimo numero del Bollettino ufficiale, in uscita venerdì 16 marzo.

I progetti educativi potranno essere finanziati dalla Regione per metà dell’importo e sino ad un massimo di 40 mila euro. A presentarli dovranno essere scuole, fondazioni o enti pubblici, possibilmente in partenariato con altre realtà del territorio regionale. Criteri preferenziali di selezione sono riservati ai progetti che promuovono l’alternanza scuola-lavoro, in particolare se caratterizzati da un elevato grado di internazionalizzazione.

“Con questa iniziativa – ha sottolineato l’assessore regionale all’istruzione, Elena Donazzan – vogliamo incentivare la capacità progettuale delle scuole e dei relativi territori. Si tratta di una anteprima in miniatura di quell’autonomia che la Regione rivendica dallo Stato nella gestione del sistema dell’istruzione e formazione”.

“Nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, ci saranno risorse in più per quelle scuole – statali, paritarie o della formazione – che promuoveranno progetti di arricchimento e di ampliamento dell’offerta formativa per i loro alunni: dall’educazione alla legalità alla prevenzione del disagio, delle dipendenze e del bullismo, dalla promozione della conoscenza storica dell’identità della civiltà veneta alla sperimentazione di competenze trasversali legate alla cultura del lavoro”.