Pfas, Puppato: “ Pronto decreto per stato di emergenza”

Roma – “Il decreto per proclamare lo stato di emergenza per l’inquinamento da Pfas in Veneto è pronto, e tutta la documentazione è stata mandata dalla dottorssa Checcucci ieri sera, via Pec, alla Protezione civile. Già la prossima settimana, e comunque non oltre il 15 marzo, il Consiglio dei ministri varerà il provvedimento definitivo che prevede il commissariamento dell’area e l’esecuzione del progetto con gli 80 milioni del Ministero più i 40 regionali”.

Lo annuncia Laura Puppato, senatrice veneta del Partito Democratico, dopo una serie di contatti telefonici con Angelo Borrelli, con la dottoressa Checcucci stessa e con il ministro Galletti, avvenute a seguito dell’incontro a Roma convocato per rispondere alle attese febbrili dei comitati dei genitori e dei sindaci dell’area.

“Il ritardo – ha spiegato Puppato – è dovuto al fatto che la documentazione regionale, riguardante i 40 milioni regionali che integrano gli 80 messi a disposizione dal Governo, non era aggiornata e quindi si è dovuto attendere che venisse completata. Forse, Bottacin avrebbe dovuto vigilare sui propri uffici anziché indire conferenze stampa per interpretare, pro domo sua, le corpose relazioni della commissione d’inchiesta sui Pfas, sempre da lui contestata”.

“Auspico ora – ha concluso la senatrice – che la Regione desista dal voler mettere in bolletta il conto dei 40 milioni, provvedendo invece al sacrosanto dovere di inserire fondi propri per il ripristino del diritto alla salute delle centinaia di migliaia di cittadini veneti colpiti da questo pesantissimo inquinamento, che ha visto la Regione assente o inadempiente”.