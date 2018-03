Per l’8 marzo… “Femminista è antifascista”

Da Daniele Ferrarin, consigliere comunale a Vicenza per il Movimento 5 Stelle, riceviamoi e pubblichiamo

Vicenza – L’otto marzo è la giornata della donna. Il Movimento Cinque Stelle di Vicenza lancia l’appello a tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa “Femminista è antifascista – Street Parade #8 marzo” organizzata per domani dall’associazione “Non Una di Meno” e dal Centro sociale Bocciodromo, con l’adesione di partiti, movimenti e associazioni che si ispirano ai valori dell’uguaglianza, della dignità umana e del rispetto rigoroso della Costituzione Italiana.

Non un’adesione formale quella del M5S, ma un sostegno incondizionato ai diritti, non sempre rispettati, nei confronti delle donne. Siamo particolarmente vicini ai temi del lavoro, dei servizi, della prevenzione e della violenza di genere che vede ogni giorno vittime le donne. La donna si trova nella condizione di vedere il suo lavoro moltiplicato per tre: in famiglia, a casa e, quando c’è, nel posto di lavoro.

Il reddito di cittadinanza non può più essere rinviato nel tempo, è un’urgenza sociale che vede le donne in prima fila. Per poterlo sostenere ci vogliono dei tagli drastici ad alcune spese: riduzione fino al 50% degli stipendi dei parlamentari, abolizione dei vitalizzi, No alla Tav e alle grandi opere ecc. L’otto marzo dovrà essere “una giornata per le donne” e non un’occasione per esibire bandiere o simboli di ogni colore, se non quello dell’antifascismo che è condizione primaria per aderire a questa iniziativa.

Daniele Ferrarin – Portavoce consigliere comunale M5S Vicenza