Operaio cade da dieci metri d’altezza. E’ grave

Isola Vicentina – Ennesimo incidente sul lavoro quest’oggi. E’ successo a Isola Vicentina, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, presso un capannone della ditta Gaser, in via Ferrari 51, dove un operaio, dipendente di un’altra azienda, è caduto da una decina di metri d’altezza, mentre effettuava lavori di manutenzione su un tetto.

La vittima dell’incidente è un bresciano di 31 anni, subito trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, in rianimazione, dove ora si trova ricoverato in condizioni molto gravi. Vi è stato trasportato in elicottero, ed oltre al personale sanitario sono intervenuti sul posto anche i tecnici dello Spisal e i carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica di quanto è successo.