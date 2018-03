Olimpiadi della danza, il Liceo Brocchi in finale

Bassano del Grappa – Finale nazionale per la crew del Liceo Brocchi di Bassano del Grappa impegnata nelle “Olimpiadi della danza”. Il gruppo è coordinato dalla professoressa di scienze motorie Donatella Garavello e magistralmente diretto dalla coreografa Giulia Trento (Asd Sweet Devils) La squadra, con poche ore pomeridiane di preparazione, ha mostrato il proprio indubbio talento al Palaromare di Schio sabato 10 marzo nell’ambito delle selezioni provinciali.

Ora la crew si allenerà per la finale nazionale la cui data e location sono da definire. Impegnati in questa competizione a carattere nazionale saranno Antonio Gato 1AL, Beatrice Bonomo 1AL, Eleonora Lago 2BC, Vittoria Zamperoni 2BC, Valeria Pepe 3BC, Gaia Baldelli 3BS, Elena Bragagnolo 3BS, Martina Sgarbossa 3BS, Alice Sebben 3CSU, Chiara Bizzotto 3CSU, Erica Marcolin 3DL, Gioia Carraro3EL, Martina Carollo 3DL, Zoe Dal Cengio 4AC, Carola Andriolo 4AES, Vaidehi Michelon 4AES e Chiara Dissegna 5ASU.

“L’arte coreutica – ha sottolineato la professoressa Garavello – permette ai ragazzi di sperimentare il ritmo, il contatto positivo con il corpo, la pratica scenica e la visione del gruppo come un organismo unico in cui bellezza e benessere si integrano. La cosa che mi fa credere ancora di più in questo progetto è la presenza nel gruppo di studenti che provengono dai diversi indirizzi di studio: muovendosi in armonia, offrono la visione di un corpo solo”.

I progetti legati alla danza, come anche Dance Well che vede gli studenti impegnati in attività con malati di Parkinson, si stanno sempre più sviluppando al liceo G. B. Brocchi grazie a docenti che intendono far rivivere la classicità anche attraverso le prime forme di comunicazione attraverso le quali il corpo entrava in contatto con la sfera del divino. La fase provinciale a Schio per la scuola secondaria inferiore ha visto l’affermazione dell’istituto Zanella di Sandrigo. “Olimpiadi della Danza” è una manifestazione organizzata dall’associazione Fare Danza di Rovereto. Direttore Artistico Enkel Zhuti.