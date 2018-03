Noventa, incendio in una azienda meccanica

Noventa – Incendio nelle prime ore del mattino di oggi, intorno alle 5, a Noventa Vicentina, in via Bergoncino all’interno di un’azienda di lavorazione meccaniche, specializzata in costruzione di benne per escavatori. L’allarme alla sala operativa del 115 da parte di un addetto alla vigilanza, che ha visto il fumo fuoriuscire dal capannone.

I vigili del fuoco sono accorsi da Lonigo ed hanno completato l’opera di spegnimento di una centralina oleodinamica, già iniziata dal proprietario con degli estintori. Il titolare dell’azienda era infatti arrivato per primo e questa circostanza, il suo tempestivo intervento, ha evitato l’estensione delle fiamme al resto del capannone.

Si è quindi alla fine trattato soprattutto di un principio d’incendio, innescato da un’anomalia dell’impianto elettrico e che poi si è propagato alla pompa oleodinamica, che ha prodotto il fumo. I pompieri hanno provveduto all’aerazione del capannone, ristabilendo tutte le condizioni di scurezza. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.