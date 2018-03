Noventa, 8 marzo con “L’amore che uccide”

Noventa Vicentina – “L’amore che uccide”, è questo il titolo dell’incontro che si terrà a Noventa Vicentina, nella saletta adiacente al Teatro Modernissimo, giovedì 8 marzo, alle 20.45, organizzato dall’amministrazione comunale, assessorati alle politiche sociali e alla cultura. Durante la serata si affronterà la tematica della violenza di genere, partendo dalla tragica storia di Federica Mangiapelo, uccisa dal fidanzato a soli 16 anni, e dalla dolorosa testimonianza dello zio Massimo, che sarà presente in sala.

Ad approfondire il tema l’avvocato Francesca Rigato e la psicologa e criminologa Silvia Bassi, che si occupa da alcuni anni di violenza di genere con seminari e corsi di sensibilizzazione per promuovere progetti di intervento. La serata verrà moderata da Cristina Sartori, grafologo forense e consulente investigativo, da tempo impegnata sia professionalmente che umanamente in progetti di prevenzione e contenimento del fenomeno.

Durante l’incontro, ad ingresso libero, sarà anche presentato il libro di Massimo Mangiapelo “Federica, la ragazza del lago” che racconta non tanto e non solo la tragica vicenda che ha tolto a Massimo sua nipote, ma soprattutto le ripercussioni che un simile dramma porta nella vita degli affetti della vittima, fornendo un nuovo, inusuale e doloroso punto di vista. “La violenza di genere – spiegano gli organizzatori – è un argomento che riguarda diversi aspetti e dinamiche psicologiche e interpersonali, tra cui la dipendenza affettiva, il rapporto tra vittima e carnefice, il concetto di autostima, resilienza ed autoefficacia, argomenti che verranno affrontati nel corso della serata in un’ottica di analisi critica e proattiva, puntando l’attenzione sulla prevenzione e su possibili vie d’uscita”.

“E’ un evento speciale – ha commentato l’assessore alla cultura del Comune di Noventa , Lisa Benatello -, che permette di affrontare un tema molto sentita. Un evento unico che ci darà la possibilità di sentire chi questa violenza l’ha vissuta in famiglia e quindi toccata con mano. Chi ha affrontato questo tipo di dolore ci permetterà di analizzare e comprendere ciò che sta alla base e ciò che si portano dietro queste tragedie”.