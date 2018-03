Neve in Veneto. E’ il colpo di coda dell’inverno

Vicenza – E’ arrivato dunque il colpo di coda dell’inverno. A due giorni dall’inizio della primavera, questa mattina ci siamo svegliati sotto un manto bianco di neve, seppur leggero nella fascia di pianura più distante dai rilievi. A quote maggiori però ed anche in pianura nella zona pedemontana la nevicata è significativa e va avanti dalle prime ore del mattino. Un po’ in tutto il Veneto dunque, ed il vicentino non fa eccezione, la pioggia di ieri ha lasciato il posto ai candidi fiocchi che in alcune zone hanno riportato il paesaggio all’aspetto invernale.

A Vicenza scende per lo più pioggia mista a neve, con lievi accumuli qua e là, che diventano consistenti sulle zone collinari. Altopiano di Asiago invece del tutto imbiancato e nevicate abbondanti in quota. Piuttosto basse anche le temperature, sicuramente invernali e ben lontane da quelle primaverili. Non sono mancati i disagi, sopratutto su alcune arterie stradali ed autostradali, caratterizzate da un traffico più intenso, tra le quali anche l’A4.

Dove necessario sono entrati in funzione i mezzi spazzaneve, come a Valdagno dove, fin dalle 5 di questa mattina, le ditte appaltatrici del servizio sono entrate in azione su tutta la parte alta del territorio comunale valdagnese. Le precipitazioni nevose hanno infatti interessato in ugual misura sia la dorsale est (Novale Alta-Massignani) che quella ovest (Cerealto-Castelvecchio). La pulizia delle strade si è conclusa attorno alle 8.30.

“Ora – spiega il Comune di Valdsgno – sono in corso i monitoraggi da parte dei tecnici comunali per valutare i prossimi interventi. Viste le previsioni e il possibile innalzamento delle temperature, al momento è previsto un servizio di sgombero fine-neve in serata. Alle 14.30 sarà eseguito un nuovo sopralluogo per decidere, in base anche all’evoluzione delle condizioni meteo, se attivare ulteriori interventi. Per segnalazioni e richieste di intervento il numero da contattare è 800 311 701″.