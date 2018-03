Motoseghe taroccate vendute porta a porta

Valdagno – Motoseghe considerate pericolose vendute porta a porta e sequestrate. E’ stata la Polizia locale Valle Agno, nei giorni scorsi, durante un servizio di pattuglia territoriale, ad effettuare il sequestro e a denunciare, per vendita di prodotti industriali con segni mendaci, un uomo di 59 anni, G.N., napoletano residente in provincia di Roma, con numerosi precedenti penali per reati contro la fede pubblica, l’economia ed il patrimonio.

L’uomo era già tenuto d’occhio dagli agenti, dal gennaio scorso, quando alcuni cittadini segnalarono alla centrale operativa della polizia locale di Valdagno un probabile tentativo di truffa per la vendita di motoseghe di dubbia provenienza ad opera di un ambulante. In quell’occasione gli operanti identificarono il 59enne napoletano e lo multarono per oltre cinquemila euro, poiché non aveva l’autorizzazione per la vendita, e sequestrarono le due motoseghe.

Da ulteriori indagini, è emerso che gli attrezzi da lavoro venduti dall’uomo erano di provenienza cinese e di scarsa qualità, non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive e regolamenti vigenti nella Comunità Europea, che ne consente la libera commercializzazione. Naturalmente, erano anche prive della certificazione di conformità, ed avevano etichetta e marchio CE contraffatti. Le motoseghe venivano proposte a 250 euro ciascuna, contro un effettivo loro costo di 35 euro. Si presentavano inoltre esser del tutto simili, sia nella linea che nei colori, a quelle prodotte da una nota casa tedesca leader del mercato, tanto da poter ingannare potenziali acquirenti meno esperti.