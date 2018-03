Montecchio, spari nella notte. Ferito un bandito

Montecchio Maggiore – Notte movimentata a Montecchio Maggiore dove, intorno alle 4, nella zona industriale, in via Sudiero, si sono sentiti degli spari. Da quanto si è saputo fino ad ora si sarebbe trattato di un conflitto a fuoco tra i carabinieri ed alcuni malviventi che stavano tentando un furto in una azienda.

Alla vista degli uomini dell’Arma i malviventi avrebbero aperto il fuoco, con la successiva risposta dei carabinieri. Uno dei ladri è rimasto ferito, ed ora si trova in ospedale a Vicenza, piantonato, mentre gli altri, forse due persone, sono riusciti a fuggire.