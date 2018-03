Montebello, serata con le selezioni del Sanremo Rock

Montebello Vicentino – Il rock fa tappa a Montebello, domenica 25 marzo Sanremo Rock. Si tratta della selezione che porterà alle finali del 31esimo Sanremo Rock & Trend Festival, il più famoso e longevo concorso per rock band emergenti. Sarà la terza tappa di selezioni dedicate alle band della nostra regione e si terrà presso il locale affiliato Il Borgo, in via del Borgo 31. La serata avrà inizio alle 20 ed è ad ingresso gratuito.

Tutte le esibizioni, dal vivo, saranno riprese e trasmesse su On Music – Per chi ama la musica, canale musicale del circuito Vision tv, e sul canale Youtube ufficiale Sanremo Rock TV. Ecco i gruppi che si sfideranno sul palco: Boskovic, i Prova Zero e Cristian Dinello da Vicenza, L’istrice da Rovigo, i Neraessenza dalla provincia di Vicenza, Radiodub da Lugagnano, nel veronese, i Positiva da Padova, Mp3 da Treviso, Sharon’s da Verona e Attack The Sun da Arcole (Verona).

La giuria che valuterà le esibizioni sarà composta come sempre da produttori musicali, discografici e addetti ai lavori. Nel corso della serata, presentata da Leo Giunta, responsabile organizzativo di Sanremo Rock, si esibirà nei cambi palco Katrin Roselli, la giovane cantautrice vincitrice di numerosi concorsi, fra cui il Sanremo Music Awards 2015 e il premio Andrea Amati Autori Warner Chappel2016.

Nato nei primi anni ’80, Sanremo Rock è una manifestazione consolidata, che ha portato al successo molti big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, i Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni. La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.