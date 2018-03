Miss Marple di scena al Teatro Comunale di Vicenza

Vicenza – “Miss Marple, Giochi di prestigio” è il prossimo spettacolo, fresco di debutto, nel cartellone della stagione di prosa del Teatro Comunale di Vicenza. Andrà in scena mercoledì 28 marzo, alle 20.45 (data unica) nell’allestimento della compagnia Gli Ipocriti, per la regia di Pierpaolo Sepe, con interprete principale la brava Maria Amelia Monti. Dopo la prima nazionale ad Arezzo del 24 febbraio, lo spettacolo è a Vicenza in una delle prime date venete del tour. I biglietti sono esauriti, disponibili solo in caso di rinuncia dei possessori.

Come sempre, la serata inizierà con l’Incontro a teatro, al quale sarà presente per un saluto anche l’attrice protagonista. Si terrà nel foyer, alle 19.30, e sarà condotto da Alessandra Agosti, giornalista del Giornale di Vicenza, esperta di teatro, che parlerà dell’adattamento teatrale del celebre giallo di Agatha Christie. In scena anche due attori di originale talento, come Roberto Citran e Sabrina Scuccimarra, e gruppo di giovani dalla grande energia: Sebastiano Bottari, Marco Celli, Giulia De Luca, Stefano Guerrieri, Laura Serena.

L’adattamento teatrale del romanzo è curato da Edoardo Erba, traduttore italiano dei testi teatrali di Agatha Christie. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Alessandro Lai, le luci di Cesare Accetta, le musiche di Francesco Forni. “Il risultato – si legge nella presentazione dello spettacolo – è una commedia contemporanea che valorizza il testo originale senza intaccare l’inconfondibile spirito di Agatha Christie, in un lavoro ricco di sottile ironia, in cui le cose non sono mai come sembrano. “Miss Marple, Giochi di Prestigio” dura due ore con un intervallo.

Nelle note di regia Pierpaolo Sepe spiega: “Non stupisce come tra tutti i generi, letterari e non, il giallo rimanga il più popolare. Come del resto testimonia il proliferarsi di serie tv che portano questo marchio, e quello dei suoi vari sottogeneri: noir, thriller, poliziesco. Ciò che sorprende invece è il fatto che un ambito così truculento abbia tra i capostipiti un’anziana signora inglese, Agatha Christie, e che proprio a lei dobbiamo l’invenzione di una delle prime criminologhe della storia: Miss Jane Marple”.

Per quanto riguarda la trama, l’ambientazione è alla fine degli anni ‘40, in una casa vittoriana della campagna inglese. Jane Marple è partita da St. Mary Mead, il villaggio dove vive, con un uovo ed i ferri da calza nella borsa, per andare a casa della vecchia amica Carrie Louise, una filantropa che vive col terzo marito Lewis, vari figli e figliastri di matrimoni precedenti, tra i quali un giovane piuttosto strano, Edgard, che aiuta Lewis a dirigere le attività nonostante si creda figlio di Winston Churchill.

Il gruppo è attraversato da malumori e risentimenti, di cui Miss Marple si accorge ben presto. Durante un tranquillo dopocena, improvvisamente Edgard perde i nervi: pistola in pugno, minaccia Lewis e lo costringe a entrare nel suo studio. Il delitto avviene sotto gli occhi terrorizzati di tutti. Ma le cose non sono come sembrano. Toccherà a Miss Marple, in attesa dell’arrivo della polizia, capire che ciò che è successo non è quello che tutti credono di aver visto. Il pubblico infatti è stato distratto da qualcosa che ha permesso all’assassino di agire indisturbato, in una sorta di “gioco di prestigio”.