Noventa, il Masotto oltre l’alternanza scuola-lavoro

Noventa Vicentina – Un nuovo progetto di contaminazione tra i mondi della scuola e dell’impresa, con Confartigianato Vicenza e Confindustria Vicenza, è in partenza all’istituto Masotto di Noventa Vicentina e coinvolgerà gli studenti del biennio di specializzazione del corso Tecnico della manutenzione e assistenza tecnica. I ragazzi avranno infatti la possibilità di svolgere parte della loro formazione in aula e parte in azienda, tutelati da un contratto di apprendistato retribuito, e dal conseguente progetto formativo.

“Questa modalità – ha spiegato il direttore scolastico Carlo Alberto Formaggio – che va oltre l’alternanza scuola lavoro e che si ispira al sistema duale tedesco, migliorandolo. Per questo auspichiamo venga approvato dall’ufficio scolastico regionale”.

“Il progetto – ha precisato Sandro Venzo, di Confartigianato Vicenza – risponde ad una delle più sentite esigenze degli ultimi anni del mondo imprenditoriale vicentino, vale a dire la difficoltà di trovare personale tecnico e specializzato allineato ai bisogni aziendali. Finalmente il sistema scolastico arriva a riconoscere valore formativo all’azienda e questo ci offre l’occasione di formare le risorse umane fin dai banchi di scuola, in modo che arrivino nelle nostre aziende già attrezzate e consapevoli del loro ruolo. Certamente una sfida che va affrontata con entusiasmo e che non ci troverà impreparati”.

“Abbiamo spiegato alle aziende del territorio come funziona questa nuova modalità di formazione e interazione tra studenti e mondo del lavoro – ha approfondito Lara Bisin, delegata scuola di Confindustria Vicenza – per far vedere che si può trovare un modo innovativo per sopperire alla scarsità di figure tecniche preparate. Gli imprenditori sono stati invitati a prendersi carico degli studenti e ad aprire le porte delle proprie aziende ai potenziali apprendisti. Si tratta di un’occasione importante per i ragazzi, ma anche per le imprese che li ospitano”.