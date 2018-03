Marostica – Simple Minds, Ringo Starr e Gianni Morandi. Sono solo alcuni degli artisti del “Marostica summer Festival”, manifestazione organizzata da Due Punti Eventi con la direzione artistica di Valerio Simonato, in collaborazione con l’amministrazione comunale, che animerà le serate della piazza degli Scacchi dal 5 al 21 luglio.

L’edizione 2018 di questo festival musicale è stata presentata oggi, ma il cartellone riserva ancora alcune sorprese. Per quanto riguarda il programma, ad aprire la kermesse sarà, giovedì 5 luglio, la band icona degli anni ottanta Simple Minds, capitanata da Jim Kerr, che arriverà in Italia dopo l’uscita dell’album di inediti “Walk Between Worlds”.

Lunedì 9 sarà la volta di Ringo Starr, che promuoverà il nuovo album dal titolo “Give More Love”. L’ex Beatles salirà sul palco con la sua All Starr band, formata da Steve Lukather e Colin Hay alla chitarra, Gregg Rolie alle Keyboards, Graham Gouldman al basso, Warren Ham al sax, keys e percussioni e Gregg Bissonnette alla batteria

Il primo artista italiano a calcare il palco allestito in piazza degli Scacchi sarà Gianni Morandi, che giovedì 12 proporrà a Marostica la versione estiva del tour “D’amore, d’autore”, titolo anche del suo 40esimo album di inediti. Con i suoi 53 milioni di dischi venduti, 608 brani musicali pubblicati, 4217 concerti in Italia e 426 concerti all’estero, il popolare cantante corona una carriera di successi, che attraversa la storia della canzone italiana.

Il giorno successivo, venerdì 13, è in programma il concerto di Riki, cantautore milanese che nel 2017 ha vinto il talent show “Amici” di Maria De Filippi ed è reduce da un tour invernale sold out. Dopo il debutto con l’Ep “Perdo le parole”, lo scorso ottobre Riki ha pubblicato un nuovo album “Mania”. La festa continua il 14 luglio con una serata tutta da ballare, ad ingresso gratuito.

Fabrizio Moro, che poco più di un mese fa ha trionfato al Festival di Sanremo in coppia con Ermal Meta, con il brano “Non mi avete fatto niente” arriverà a Marostica il 16 luglio. Per finire, dopo il successo registrato lo scorso anno da “Mamma mia!”, la serata del 21 luglio sarà dedicata ad un altro musical, “Grease”, con la Compagnia della Rancia.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30. Le prevendite sono disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti Ticketone e Vivaticket. Marostica Summer Festival sostiene Woman For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli spettacoli a sostegno dell’attività dell’associazione.

In occasione del Festival, oltre al palco con ledwall, in piazza degli Scacchi saranno allestiti una platea, una tribuna sul lato nord e servizi di food & beverage. Inoltre gli organizzatori Punti Eventi, in collaborazione con il Comune e con le forze di polizia locali, stanno mettendo a punto un rinnovato sistema di sicurezza e di servizi per il pubblico, alla scopo di ottimizzare l’accessibilità e la fruizione dell’area spettacolo.