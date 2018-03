Malo – Non c’e l’ha fatta purtroppo la donna di Malo di 81 anni che, dopo essere scomparsa ieri sera, era stata ritrovata da un gruppo di soccorritori questa mattina, intorno alle 11, viva ma priva di coscienza. L’anziana è stata trovata, nella zona di via Santa Maria Celeste, da una squadra coordinata dai vigili del fuoco, che hanno diretto le ricerche.

All’anziana erano stati prestati subito i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del personale del suem 118, che ha preso in cura la donna per poi trasferirla in ospedale. Le sue condizioni erano però sembrate subito piuttosto gravi, soprattutto il freddo patito durante la notte non le ha lasciato scampo, ed è morta poi, nel pomeriggio all’ospedale di Santorso, dove era giunta in uno stato di grave ipotermia. Inutili sono stati alla fine tutti i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Le ricerche dell’anziana signora erano iniziate già nella serata di ieri, subito dopo la sua scomparsa, ed hanno coinvolto tredici operatori dei vigili del fuoco, presenti con cinque automezzi, e l’unità di comando locale con il personale Tas (Topografia applicata al soccorso), i carabinieri, i volontari della protezione civile di Malo e Schio e il gruppo cinofili di Valdagno.