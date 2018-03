Longare – A distanza di poche ore dal frontale avvenuto a Cartigliano, che ha fatto registrare due feriti, un ragazzo ed una ragazza, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 2 marzo, è accaduto un altro incidente nel vicentino, a Longare, ma questa volta, purtroppo, il bilancio è di un morto.

Si tratta di un uomo di 59 anni, di origine straniera, residente in via Settimo, a Longare, nella stessa via lungo la quale è avvenuto l’incidente. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, pare che l’uomo, a bordo di una Opel Astra, abbia perso il controllo del veicolo.

La vettura è finita in un fossato ed ha impattato contro lo spigolo di un muretto. Dopo l’accaduto, alcuni automobilisti di passaggio hanno soccorso l’uomo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I tentativi di rianimazione eseguiti dal personale medico del Suem 118, si sono purtroppo rivelati vani e il 59enne è deceduto.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto e il luogo dell’incidente, e la polizia locale, che si sta occupando dei rilievi.