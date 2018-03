Le sonate di Beethoven al Comunale di Vicenza

Vicenza – Prosegue lunedì 19 marzo, al Teatro Comunale di Vicenza, nell’ambito della stagione concertistica della Società del Quartetto, l’itinerario intorno alle 32 Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven, che ha per protagonista il pianista veronese Filippo Gamba. In questa quarta tappa dell’integrale beethoveniana (inizio del concerto alle 20.45), Gamba prende in esame quattro capolavori composti tra il 1799 e il 1801, quando Beethoven era all’apice della sua carriera concertistica. La serata al Comunale si aprirà con la Sonata in Si bemolle maggiore op. 22 che si distingue per una musicalità spigliata e fresca, a tratti dionisiaca, nella quale si inseriscono degli interludi malinconici e sognanti.

Segue la Sonata in La bemolle maggiore op. 26, meglio conosciuta con l’appellativo di “Marcia funebre”, dal titolo del terzo celebre movimento “Marcia funebre sulla morte d’un eroe” che costituisce il fulcro dell’intero lavoro. Terminata nel 1801 e dedicata al principe von Lichnowsky, suo fedele sostenitore e mecenate, la sonata segna in qualche modo il passaggio ad una nuova fase creativa beethoveniana.

Nella seconda parte del concerto Gamba propone le due Sonate dall’opus 27: la numero 13 in Mi bemolle maggiore e quella in Do diesis minore, ovvero la celeberrima “Al chiaro di luna”. Entrambi i lavori, dedicati rispettivamente alla principessa von Liechtenstein e alla contessa Giulietta Guicciardi, escono dagli schemi della tradizione per seguire una forma più libera e imprevedibile, più vicina alla Fantasia che alla Sonata.

Considerato uno dei più ispirati pianisti della sua generazione, Filippo Gamba si esibisce da ormai trent'anni in recital, in varie formazioni cameristiche e a fianco di rinomate orchestre, dopo aver ottenuto prestigiosi riconoscimenti in molti concorsi internazionali. Il concerto di lunedì sera al Teatro Comunale di Vicenza sarà anticipato, alle ore 20, nel foyer , da una guida all'ascolto curata dal musicologo Alessandro Zattarin.