Soave – Sta diventando davvero un bollettino di guerra, con episodi ormai quotidiani, il bilancio degli infortuni sul lavoro. Dobiamo infatti riportate di un ennesimo caso, che si è verificato questa mattina nel veronese, ma nel quale è rimasto coinvolto un vicentino, un uomo di Tezze sul Brenta.

E’ successo alla cantina sociale di Soave, dove un operaio, di 41 anni, appunto di Tezze, è stato schiacciato da un grosso pannello mentre effettuava lavori di manutenzione ed ampliamento edilizio.

Sembra che l’operaio stesse manovrando un macchinario di sollevamento, su una piattaforma aerea, quando, per cause ancora da chiarire è rimasto impigliato nel congegno finendo per essere schiacciato dal grosso pannello di ferro che stava sollevando.

L’uomo ha subito un forte trauma toracico ed è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza da un ambulanza del sue 118 all’ospedale veronese di Borgo Trento, dove è ora ricoverato in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno sequestrato la piattaforma e che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.