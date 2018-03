La commedia brillante al Teatro Busnelli di Dueville

Dueville – Commedia brillante in cartellone al Teatro Busnelli di Dueville, sabato 24 marzo, alle 20.45, nell’ambito della rassegna “Radici”, teatro della tradizione popolare, giunto alla sua diciannovesima edizione. Ad andare in scena sarà la compagnia teatrale veronese Accademia Teamus, con “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”, mentre l’organizzazione è a cura della cooperativa culturale Dedalofurioso, con la collaborazione de La Calandra, compagnia teatrale duevillese, e col patrocinio del Comune di Dueville.

“Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” è un testo brillante di Alessandro Galli e Alessandro Capone, che mette a nudo le debolezze degli uomini e il loro controverso e difficile rapporto con l’altro sesso. Scritto nel 1994, è stato tradotto in inglese, spagnolo, francese, polacco e greco, ottenendo un notevole successo sia a teatro che nella versione cinematografica. La versione portata in scena sabato da Accademia Teamus racconta la storia di Vincenzo, Gianni, Nicola e Pino, quattro amici che da anni si vedono tutti i lunedì per giocare a poker.

Nulla ha cambiato la vecchia abitudine, neanche i rispettivi matrimoni. Vincenzo, Ciccio per gli amici, è sposato da anni ed ha due figli, Nicola non ne ha, ed è sposato solo da due, ma è passato attraverso sei o sette convivenze. Pino è separato da qualche mese ed ha un figlio, Gianni si è sposato da appena sei mesi. La partita si svolge a casa di Pino, il separato, che al momento alloggia in un casale, generosamente prestategli dal nonno benestante.

Fin dall’inizio si capisce che sarà quasi impossibile giocare, perché Nicola, in piena crisi con la moglie, è reduce da uno dei tanti violenti litigi e piano piano coinvolge nella discussione tutti gli altri. La partita si trasforma ben presto in una terapia di gruppo. La serata è rovinata, almeno per quello che riguarda il gioco, ma all’improvviso un’idea inaspettata di Pino anima la discussione: quella di impiegare le somme stanziate da ognuno al gioco per il pagamento di una escort.

Da questo momento in poi i problemi del mal assortito quartetto con l’indecifrabile universo femminile passeranno dal campo della dialettica a quello della pratica. In un turbine di situazioni comiche e gag, i quattro si troveranno a dover fare i conti con se stessi prima ancora che con l’altra metà del cielo, fino al finale all’insegna della sorpresa, come nella migliore tradizione del teatro degli equivoci. I biglietti possono essere acquistati anche il giorno stesso dello spettacolo, dalle 15,30 alle 18, presso la biglietteria del teatro.