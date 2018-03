Invecchiamento, buone pratiche in Veneto

Venezia – La Regione del Veneto, nella sua veste di coordinatrice del Programma sanitario “Mattone internazionale salute”, che coinvolge tutte le Regioni italiane insieme al Ministero della salute, è stata invitata dalla Commissione europea a illustrare l’iniziativa, considerata una buona pratica a livello continentale per favorire l’internazionalizzazione dei sistemi sanitari regionali.

Promis, questa è la sigla del Programma, è stato presentato nell’ambito della sesta Conferenza sull’invecchiamento sano e attivo della popolazione europea, che si è tenuta a Bruxelles e che ha ottenuto un apprezzamento generalizzato, “stante che l’introduzione delle tecnologie e dell’innovazione – spiega una nota della Regione Veneto -funzionano solo a fronte di un coordinamento e una condivisione di intenti che deve avvenire ai diversi livelli, partendo da quello nazionale, ma con un forte coordinamento di tutti gli attori regionali dei diversi ambiti interessati”.

Nello specifico, Promis è direttamente coinvolto nel sostenere iniziative sull’invecchiamento attivo e in buona salute con diverse attività, come la promozione di opportunità di confronto tra le Regioni, l’organizzazione di workshop e conferenze, il supporto alla partecipazione ai bandi europei sul tema. “L’apprezzamento ricevuto anche in questo caso – ha sottolineato l’assessore veneto alla sanità, Luca Coletto, – conferma la posizione d’avanguardia riconosciuta alla nostra regione a livello internazionale”.