Incidente sul lavoro a Thiene, operaio cade da un lucernario. E’ grave

Thiene – Si torna purtroppo a parlare di un ennesimo incidente sul lavoro. Questa volta i fatti si sono svolti a Thiene, all’interno dell’azienda Tintess, in viale dell’Industria, dove verso le 9.30 di oggi, lunedì 26 marzo, un operaio di origine straniera è rimasto ferito in modo grave, in seguito ad una caduta.

L’uomo si trovava sul tetto del capannone ed era impegnato in un intervento di manutenzione. Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri della Compagnia di Thiene, ad un certo punto avrebbe posato il piede su un lucernario, il quale, però avrebbe ceduto sotto il suo peso.

L’operaio, rovinato a terra da una altezza di circa dieci metri, è stato subito soccorso da alcuni dipendenti e poi dai sanitari del Suem, che l’hanno trasportato all’ospedale San Bortolo, dove attualmente si trova ricoverato, in condizioni gravi.

Come sempre accade in caso di infortunio sul lavoro, oltre ai carabinieri ed ai sanitari, sul posto è intervenuto anche il personale dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.