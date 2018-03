Principio d’incendio per canna fumaria difettosa

Monta di Malo – La scorsa notte, intorno all’una, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Antonella a Monte di Malo per il forte odore di fumo sentito all’interno di uno stabile, che ospita anche un’enoteca. Le squadre intervenute da Arzignano, Schio e Vicenza anche con l’autoscala hanno iniziato l’ispezione dell’immobile con particolare attenzione al tetto ventilato.

Dopo diversi sopralluoghi l’anomalia è stata individuata nel sottotetto, dove la canna fumaria non perfettamente isolata aveva iniziato a carbonizzare il pavimento in legno, venuto a contatto con il tubo dello scarico dei fumi del caminetto del piano terra. Le operazioni di isolamento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa tre ore.