Hockey ghiaccio, buon inizio ai playoff per Asiago

Asiago – Ha cominciato i playoff con il piede giusto, la Migross Supermercati Asiago Hockey, piegando i Broncos di Vipiteno con il risultato di 7 a 5, all’Odegar. Barrasso ha potuto contare su di un roster quasi al completo, l’unico assente per influenza era Foltin. Parte forte l’Asiago che dopo venti secondi va vicino al goal con Nigro che sbaglia la porta di poco e due minuti più tardi con Vallini che è provvidenziale su Rosa. Al 7’ Magnabosco viene penalizzato per gancio con bastone, il Vipiteno però in superiorità numerica viene annullato da un ottimo penalty killing Giallorosso. L’Asiago riesce a passare in vantaggio in powerplay con Scandella, che al 13’ minuto sfrutta un rebound e mette il disco in rete.

Neanche due minuti più tardi il Vipiteno pareggia in powerplay con Deluca, che di polso mette il disco all’incrocio dei pali. Gli animi si scaldano, gli Stellati non ci stanno ad aver subito il pareggio ed infatti al 16:05 la Migross torna a condurre: tiro dalla blu di Pietrroniro, Vallini para ma sul rebound c’è Rosa in agguato che infila il goalie ospite. A un minuto dalla fine con l’Asiago in superiortià numerica Rosa colpisce un palo clamoroso con un tiro al volo.

Inizia il secondo tempo e dopo 39 secondi Scandella segna il 3-1, dopo aver messo giù un avversario con una finta, lascia partire un bolide che si spegna in fondo alla porta difesa da Vallini. Dopo due minuti Scandella segna la sua personale tripletta, entrando dalla destra e mettendo il disco all’incrocio dei pali. Dopo il goal il Vipiteno decide di chiamare time-out per riorganizzare le idee, l’Asiago però continua a premere ma Vallini è monumentale per i suoi nel tenere il risultato sul 4-1. All’11 i Giallorossi segnano ancora in powerplay con un tiro chirurgico dalla blu di Gellert che fredda Vallini. L’Asiago è in pieno controllo del gioco, ma a poco più di due minuti dal termine in inferiorità numerica subisce la seconda rete degli ospiti, che sfruttano un rebound concesso da Cloutier con Kofler.

Nei primi minuti del terzo tempo non succede un granché, le cose cambiano al 6’ quando il Vipiteno nel giro di poco segna due volte; prima in powerplay con Hackhofer che tira un siluro e batte Cloutier, poi Mantinger che sfrutta una disattenzione Giallorossa e mette il disco alle spalle di Cloutier per la quarta volta in serata. Barrasso chiama il time-out e i Giallorossi tornano a macinare. A metà tempo Bardaro semina tutti con un numero da capogiro, ma da solo contro Vallini non riesce a segnare la sesta rete per i suoi. Due minuti più tardi, dopo un’azione insistita dei Giallorossi, Pietroniro vede Rosa libero davanti alla porta e lo serve, il centro Stellato non si fa pregare e segna il 6 a 4.

La partita non è ancora finita, la squadra di Barrasso si complica la vita con due penalità ravvicinate. Gli Stellati riescono ad uccidere la prima penalità ma sulla seconda il Vipiteno segna con Lee e riapre il match a 3:22 dalla fine. I Broncos provano il tutto per tutto e tolgono Vallini dalla porta per giocare con l’uomo di movimento in più. L’Asiago resiste e poi piazza il colpo decisivo dalla distanza con Rosa, che chiude di fatto l’incontro e mette a segno la sua personale tripletta. Gara 1 dei quarti di finale è della Migross Supermercati Asiago Hockey che vince una partita difficile e si porta in vantaggio nella serie. Gara 2 è in programma per giovedì 8 marzo a Vipiteno.

Formazione Asiago: Cloutier (Longhini), Forte, Sullivan, Miglioranzi, Casetti, Pietroniro, Gellert, Scandella, Olivero, Dal Sasso, Tessari, Stevan, Nigro, Conci, Benetti, Bardaro, Pace, Rosa, Magnabosco.

Formazione Vipiteno: Vallini (Steinamnn), Bernard, Trenkwalder, Hackhofer, Maffia, Messner, Oberdorfer, Nyren, Gabri, Lee, Deanesi, Gschnitzer, Felicetti, Duffy, Brunner, Mantinger, Bustreo, Sotlar, Deluca, Kofler, Erlacher.