Grumolo, scontro fra tre auto. Cinque feriti

Grumolo delle Abbadesse – Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7.45, lungo la strada regionale 11, a Grumolo delle Abbadesse. Si è trattato di uno scontro fra tre autovetture, in via nazionale e ci sono ben cinque persone ferite.

Per i soccorsi sono intervenuti sul posto, oltre alle ambulanze del Suem 118, anche i vigili del fuoco, accorsi da Vicenza, che hanno liberato tre giovani donne, rimaste incastrate nell’abitacolo della Lancia Y sulla quale viaggiavano. Subito prese in cura dal personale sanitario, sono state portate in ospedale.

Portati al pronto soccorso anche i due occupanti di una seconda delle tre auto coinvolte, una Opel Meriva, mentre è rimasto illeso il conducente della terza auto una Volkswagen Golf. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.