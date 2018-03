Giovane mamma muore per un malore a 24 anni

Villaverla – Ha destato profondo cordoglio in tutto il vicentino la notizia di ieri riguardante la morte di una giovane mamma dell’alto vicentino, Giovanna Zorzi, 24enne uccisa con ogni probabilità da un arresto cardiaco. Una morte improvvisa, avvenuta in auto a pochi metri ormai da casa, dove stava ritornando dopo una giornata di lavoro in uno studio dentale di Schio dove era igienista.

La procura di Vicenza ha disposto l’autopsia per chiarire le cause di questa morte. Mamma di un bambino di 4 anni, Giovanna Zorzi era originaria di Cogollo del Cengio ed era la sorella di Marco Zorzi, consigliere comunale di minoranza ed in passato anche assessore a Cogollo.

E’ stato il compagno della donna a dare l’allarme al 118 chiedendo soccorso. Purtroppo non sono servite la corsa all’ospedale di Santorso e le cure immediatamente prestate dai medici. La giovane mamma è spirata poco dopo nel nosocomio dell’alto vicentino. Una famiglia distrutta, che per altro pochio mesi fa aveva già pianto la morte del padre della 24enne, anche lui colto da un malore improvviso a 59 anni.