Ghiaccio sulle strade. Furgone in un fosso

Asigliano Veneto – Continuano i disagi per il maltempo. La nevicata di ieri si è trasformata quest’oggi in una fine pioggia mista a neve, una pioggia che pur essendo di intensità molto modesta, a tratti persino impercettibile, è ancora insidiosa dato che, a causa delle temperature molto basse, crea ghiaccio, in particolare sul fondo stradale, con notevole pericolo per gli automobilisti.

La conferma di questo è venuta anche dal gran numero di incidenti che si sono verificati fin dalle prime ore die ieri, tutti però fortunatamente senza conseguenze. Come quello di questa mattina presto, verso le 6.30, quando ad Asigliano Veneto, in via Ronego, un furgone è finito in un fossato, dove per altro c’era anche dell’acqua.

Il conducente è rimasto incolume, ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, da Lonigo, per mettere in sicurezza il mezzo. L’autista aveva perso il controllo durante la guida a causa del fondo ghiacciato della strada. Il soccorso stradale ha poi effettuato il recupero del furgone.

Vari altri incidenti sono avvenuti un po’ ovunque in provincia, con prevalenza nell’alto vicentino. Per quanto riguarda il capoluogo, Vicenza non ha sofferto particolari disagi, né per l’accumularsi della neve né per presenza di ghiaccio. Quattro mezzi spargisale di Aim Amcps sono stati all’opera in città fin dalle 4 di ieri mattina, e salatura e pulizia è stata fatta anche nei marciapiedi. Sono stati sparsi fino ad ora 3.200 quintali di sal da 60 addetti, 30 dei quali richiedenti asilo.