Frana a Schio, grossi massi sulla strada

Schio – Vigili del fuoco all’opera su una frana, nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 10 marzo, al Tretto di Schio. Erano infatti circa le 6 quando sono stati chiamati ad intervenire per un movimento franoso, con la caduta di grossi massi lungo la strada che porta a Sant’ Ulderico.

I primi ad intervenire sono stati i vigili volontari di Thiene, poi supportati dai colleghi di Schio. Nessuna persona o veicolo è rimasto per fortuna coinvolto nella caduta dei grossi massi, certamente anche per l’ora in cui è avvenuta. La circolazione è stata interrotta dai vigili del fuoco fino all’intervento della polizia locale e della Viabilità per la rimozione dei macigni.