Formazione al femminile, torna Rose’n’Blue di Cna

Vicenza – Partirà in aprile, per la precisione mercoledì 11, il secondo ciclo di Rose’n’Blue, un progetto di formazione al femminile promosso da Cna Vicenza, in collaborazione con Ecipa e finanziato dal Fondo sociale europeo.

Si tratta di un corso gratuito destinato a donne occupate: dipendenti, titolari di azienda o libere professioniste. 32 le ore di formazione in programma, suddivise in sette appuntamenti, uno a settimana, il mercoledì pomeriggio (dalle 14.30 alle 18.30 o dalle 14 alle 20), che si terranno nella sede di Cna Vicenza, in via Giuseppe Zampieri.

Il percorso prevede un approfondimento sulle nuove strategie per fare mercato e imparare ad ottimizzare gli obiettivi imprenditoriali, lavorando in rete e nel rispetto della massima inclusione di genere. Nello specifico verranno trattati i temi delle tecniche di ottimizzazione degli obiettivi aziendali e di gestione di una aggregazione informale; gli ecosistemi di business al plurale; la creazione del valore, i processi dalla catena del valore ai sistemi di valore; le strategie di nuovi modelli di business a tutela della pari opportunità in contesti aziendali eterogenei; il Business Model Canvas e, per finire, la creazione del valore, i processi dalla catena del valore ai sistemi di valore

Le lezioni saranno tenute da Andrea De Muri, esperto in gestione strategica aziendale, finance e lean thinking; Stefano Schiavo, esperto in marketing strategico, organizzazione aziendale e lean thinking; Laura Aglio esperta di strategie aziendali e Marketing digitale e Barbara Bonaventura, esperta di marketing strategico e operativo

Per iscrizioni e informazioni si può visitare questa pagina, inviare una e-mail all’indirizzo mestieri@cnavicenza.it, oppure telefonare al numero 0444 569900.