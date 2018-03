Al via la Fiera di Lonigo. Eccellenze e solidarietà

Lonigo – Si rinnova, a partire da oggi, l’appuntamento annuale con l’antichissima 532ma Fiera di Lonigo, la 532esima, e 33esima Fiera campionaria. Come ogni anno saranno centinaia le bancarelle che invaderanno il Parco Ippodromo, vie e piazze del centro della città, per tutto il weekend. Il Comune di Lonigo ha emesso un’ordinanza che regolamenta la circolazione veicolare nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione, cercando di arrecare il minor disagio agli utenti.

Il sindaco Luca Restello chiede la collaborazione di tutti affinché il mercato fieristico possa svolgersi al meglio: “Si tratta di un appuntamento storico e importante per la nostra città – ha ricordato il sindaco – al quale arriviamo preparati, garantendo le dovute modifiche alla viabilità e alle soste, per accogliere espositori e visitatori al meglio”. Queste quindi tutte le modifiche alla viabilità e alla sosta dei veicoli. Sono esclusi dai divieti gli autorizzati all’allestimento e all’esposizione e tutti i mezzi di soccorso, polizia e vigilanza:

Alla Fiera di Lonigo saranno inoltre protagoniste molte aziende provenienti del centro Italia colpite dal terremoto, e questo grazie a Coldiretti. Nell’area espositiva troveranno infatti spazi ben dodici aziende delle aree terremotate, provenienti dalle province di Ascoli Piceno, Perugia e Terni. “In questa fiera – ha spiegato il presidente di zona dell’associazione degli agricoltori, Claudio Zambon – vogliamo lanciare un forte messaggio di solidarietà ritenendo di cogliere la sensibilità della popolazione e dei veneti in genere e, soprattutto, cercando di aiutare le aziende ubicate nelle aree terremotate del Centro Italia a risollevarsi. Sarà una goccia nel mare, ma non intendiamo lasciare nulla di intentato”.

I protagonisti, sul banco di prova dei visitatori, però, saranno come sempre i prodotti, spesso delle eccellenze che potranno essere acquistate direttamente da chi li produce. Olio extravergine di oliva, pasta, caffè d’orzo, cereali e legumi tipici, ma anche patate, noci, nocciole, formaggi ed insaccati. E tra le curiosità i marroni e le noci di Montemonaco, le mele rosa ed i prodotti alla lavanda. Per chi vuole degustare i prodotti tipici del Centro Italia, sarà anche possibile assaggiare le olive fritte ascolane, hamburger di carne della razza bovina marchigiana e formaggio fritto.

“La fiera di Lonigo è un evento al quale non possiamo mancare – ha detto da parte sua il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola –, e la nostra presenza deve essere una presenza di valore, come avverrà quest’anno, con le aziende di eccellenza del centro Italia, ospitate da un territorio a forte vocazione agricola, ma anche capace di caratterizzarsi per la solidarietà sempre dimostrata in circostanze come lo sciame sismico che ha colpito il centro Italia negli ultimi anni”.